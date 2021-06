ABŞ-ın “Apple” şirkəti satışları az olduğu üçün “iPhone 12 Mini” smartfon modelinin istehsalını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, satış rəqəmləri eyni seriyanın digər modellərinin – “iPhone12”, “iPhone 12 Pro” və “iPhone 12 Pro Max”ın satışlarından aşağı olduğuna görö, Apple” bu modelin istehsalını dayandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.