Yas mərasimləri bu şərtlə keçirilə bilər - AÇIQLAMA / VİDEO

"Allah heç kimin evinə yas qismət etməsin. Lakin ölüm haqdır və hər kəsin evində gözlənilir. Belə olan təqdirdə həmin mərasimin keçiriləcəyi yerlə bağlı öncədən icazə ala bilmədiyi üçün ən azı 50 nəfərlə ilkin yas mərasimini qeyd edə bilərlər".

Metbuat.az BAKU.WS- ə isitnadən xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24" kanalında yayımlanan "İş vaxtı" verlişində qonaq olan deputat Naqif Həmzəyev bildirib.

O əlavə edib ki, daha sonra 3 və 7 mərasimləri üçün adiyyatı qurumlardan icazə almaqla məclisləri keçirə bilərlər. Bu halda isə mütləq maska taxmaq şərt olacaq.

