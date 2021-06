Azərbaycanda 15 yaşlı uşaq "PubG" OYUNUNA GÖRƏ ÖLDÜ - FOTO

Azərbaycan "PUBG" oyununa görə, 8-ci sinif şagirdi döyülərək öldürülüb.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, iyunun 15-i Ağsu şəhərində 8-ci sinif şagirdi Məmişov Nihad Vüqar oğlu tanımadığı şəxslər tərəfindən çağırılıb. Ailəsinə birazdan qayıdacağını deyən yeniyetmə evdən çıxaraq gedib. Sonra ailəsi onu döyülmüş vəziyyətdə aşkarlayıb. Xəsarət alan məktəbli öncə Ağsudakı xəstəxanaya, sonra isə Bakı şəhərində yerləşən Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasına aparılıb.



Beş gün komada qalan N.Məmişov dünyasını dəyişib. Hazırda faktla bağlı hüquq muhafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.



