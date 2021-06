“Andraşid” klubunun 18 yaşlı futbolçusu Heqedüs Viktor Marsel vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Macarıstan 3-cü liqa təmsilçisi olan Viktor məşq zamanı huşunu itirərək yerə yıxılıb. Ona ilk tibbi yardım göstərilsə də, futbolçunun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.