İşəgötürənlər İttifaqları Beynəlxalq Koordinasiya Şurasının iclası olub

Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) prezidenti Məmməd Musayevin iştirakı ilə İşəgötürənlər İttifaqları Beynəlxalq Koordinasiya Şurasının iclası keçirilib.

Metbuat.az-a ASK-dan verilənməlumata görə, iclas “Covid-19 pandemiyasının nəticələrinin yumşaldılmasında sosial tərəfdaş kimi işəgötürən təşkilatlarının rolu” mövzusuna həsr edilib.

Görüşü Latviya İşəgötürənlər Konfederasiyasının Prezidenti (LDDK) Vitalijs Gavrilovs açaraq iştirakçı dövlətlərdə hazırkı vəziyyət və koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dünyadakı iqtisadi inkişaf proqnozları barədə məlumat verib. LDDK-nin AB və beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri, Baş direktorun müavini Inese Stepiņa dayanıqlı inkişaf, böhran strategiyası ilə bağlı təqdimat edib.

ASK-nın vitse-prezidenti Vüqar Zeynalov çıxışında koronavirus pandemiyası dövründə hökumətin biznesə dəstək tədbirləri və işğaldan azad olunan Qarabağ torpaqlarında aparılan quruculuq işləri, böyük qayıdışa hazırlıq barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.

Sonra 2022-ci il üçün ICCEU-nun dönəm sədrliyi müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.