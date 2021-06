XTQ hərbçisi ilə nişanlanan əməkdar artist Nigar Şabanovadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kürdəmirdə olan sənətçi "Instagram" hesabında videolar paylaşaraq:

"Torpağıma qurban olaram. Hər nəyim var özümündü, varımdı. Amma Bakıya qayıtmaq məcburiyyətindəyəm. Gözləyənim var. Kəndimiz çox gözəldir. Kürün qırağıdır. Bakıdan min dəfə gözəldir. İş-güc olmasa, gözləyənim olmasa Bakıya getmərəm heç" sözlərini deyib. (big.az)

