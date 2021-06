Bir ailənin 3 övladı FACİƏVİ şəkildə HƏLAK OLDU - FOTOLAR

Türkiyənin Konya şəhərində suriyalı ailənin yaşadığı iki mərtəbəli evdə yanğın olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, evin alt qatında baş verən yanğın daha da şiddətlənib. Hadisə yerinə dərhal yanğınsöndürən maşınları cəlb olunub. Yanğın qısa zamanda söndürülsə də, hadisə nəticəsində 4 yaşındaki əkiz qızlar Ayşə ve Fatma, 2 yaşındakı Nuran Əl-İsmayıl vəfat edib. Uşaqlardan ikisi yanaraq, digəri isə dağıntıların altında qalaraq vəfat ediblər.

Yanğına səbəb kimi uşaqların otağında olan elektrikli soba göstərilir.

Qeyd edək ki, yanğında 3 övladını itirən ailə başçısı kağız toplayaraq ailəsini dolandırırmış.

Gülər Seymurqızı

