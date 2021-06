DİN: "Palatka" toyları risklidir" - VİDEO

Pandemiya şəraitində "palatka" toylarının keçirilməsi o qədər də tövsiyə edilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "İş vaxtı" verilişinə açıqlamasında DİN-in İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev deyib . O bildirib ki, 50 nəfərə qədər tibbi maskadan istifadə etməklə ev şəraitində toy, nişan mərasiminin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı hansısa məhdudiyyət yoxdur:

"Lakin vətəndaşlar bilsinlər ki, yumşaldılmalardan sui-istifadə edilməməlidir. 50 nəfərə qədər olan tədbirlərdə maskadan istifadə və sıxlıq normasının gözlənilməsi hər bir şəxsdən asılıdır. Bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə və polis orqanları iş aparacaq ki, vətəndaşlarımız diqqətli olsun.

Açıq havada kənd yerlərində toyların keçirilməsi isə infeksiya şəraitində riskdir və sağlamlıq üçün təhlükə yaradır. Tövsiyə edirik ki, fəaliyyətinə icazə verilən məkanlarda, yəni restoranlarda bu tədbirləri həyata keçirsinlər".

