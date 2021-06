Cənubi Amerika ölkəsi olan Peruda 6 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peru Geofizika İnstitutu Milli Seysmoloji Mərkəzinin məlumatında zəlzələnin episentrinin 33 kilometr dərinlikdə olduğu bildirilib.

Təbiət hadiəsi nəticəsində hər hansı insan və ya mal itkisi olmayıb.

Xatırladaq ki, dünyada seysmik aktivliyi ən yüksək olan ölkələrdən biri də Perudur. 2007-ci ildə baş verən 7 bal gücündəki zəlzələdə 595 nəfər həlak olmuşdur.

