Sabahın hava proqnozu açıqlandı

İyunun 24-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günə.li olacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 isti, gündüz 34-39, bəzi yerlərdə 41° isti, Bakıda gecə 24-26 isti, gündüz 38-40 dərəcə isti olacaq.

Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 55-65 , gündüz 35-40 faiz olacaq.

Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti

Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Dəniz suyunun temperaturu:

Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 24-25° isti,

Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 isti olacaq.

Tibbi- meteroloji proqnoza gəlincə, həftə ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında anomal isti hava şəraiti, zəif küləklərin üstünlüyü, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, gündüz güclü temperatur diskomfortu gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsizdir. Açıq havada olarkən kölgəli yerlərdən istifadə etmək məsləhətdir.

İyunun 24-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısamüddətli lokal yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 isti, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42 isti, 19-24 isti, gündüz 36-41 isti, dağlarda gecə 15-20 isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq

