Keçmiş mətbuat katibi HƏBS EDİLİB

Əvvəllər Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi qəzeti olan "Şərq qapısı"nda baş redaktor, daha sonra "Azərxalça"da mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifələrində işləmiş Tural Səfərovun Naxçıvanda həbs edildiyi barədə xəbər yayılıb.



Metbuat.az Modern.az -a istinadən xəbər verir ki, jurnalistə yaxın mənbələrin sosial şəbəkələrdə yaydığı xəbərə görə, T.Səfərovun həbsinin səbəbləri ilə bağlı rəsmi açıqlama verilmir. Ancaq onun həyat yoldaşı Tural Səfərovun Naxçıvanda həbs edildiyinə dair faktı təsdiqləyib. Tural Səfərov bu ilin aprelində üç ildir çalışdığı “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi vəsifəsindən ayrılıb.

Daha sonra az müddətdə “Moderator.az” saytı ilə əməkdaşlıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.