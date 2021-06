"Fəlakət" obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucov rəsmən boşanıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, aktyor təxminən iki ay öncə həyat yoldaşından ayrılıb.

Xəbəri aktyor Elşən Orucov təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, E.Orucov 2018-ci ildə İlahə adlı xanımla ailə həyatı qurmuşdu. Onların bu nikahdan bir qız övladları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.