Deputatdan pozitiv proqnoz: avqustun 1-dən yeni yumşaldılamalar ola bilər - VİDEO

Ola bilər ki, avqustun 1-dən və ya bir müddət sonra məhdudiyyətlər tamamilə aradan götürülsün.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "İş vaxtı" verilişinə açıqlamasında millət vəkili Naqif Həmzəyev deyib. Millət vəkili vətəndaşları karantin davranış qaydalarına əməl etməyə səsləyib:

"Yumşaldılmalar yoluxma və ya aktiv xəstə sayı ilə əlaqədardır. Ölkəmizdə AVRO-2020 oyunları keçirildi və oyunlardan sonra gördük ki, virusa yoluxma sayında artım yoxdur. Bu, bir növ proseduru sürətləndirdi ki, avqustun 1-ni gözləmədən iyuldan bu cür şənliklərin keçirilməsinə icazə verildi. İstənilən halda isə bizim normal həyata qayıtmaq üçün ən vacib çıxış yolumuz vaksinasiyanı gecikdirməməkdir. Nə qədər vaxtımız varsa, peyvənd vurdurmalıyıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.