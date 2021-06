Putin TƏLİMAT verdi: Rusiya dünyanı ŞOKA SALACAQ plan üzərində işləyir

Rusiyalı alimlər kompüterlərin insan beyni tərəfindən idarə olunmasını təmin edən texnologiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın “Kommersant” qəzeti hökumətdəki adını açıqlamaq istəməyən mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, beyinə yerləşdiriləcək texnologiya ilə insan uzaq məsafədən cihazları idarə edə bilər. İddia edilir ki, yeni texnologiyanın hazırlanması barədə göstərişi birbaşa prezident Vladimir Putin verib. Onun göstərişi ilə xüsusi işçi qrupu yaradılıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl amerikalı alimlərin oxşar texnologiya üzərində işlədiyi və bu sahədə uğurlar əldə edildiyi vurğulanmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.