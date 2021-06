Türkiyə Egey dənizi bölgəsindəki beynəlxalq sularda NAVTEX elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə bu addımı Yunanıstanın oxşar həmləsinə cavab olaraq atıb. Məlumata görə, Yunanıstan 1988-ci ildə imzalanmış Afina sazişinin şərtlərini pozaraq Egey dənizinin beynəlxalq sularında NAVTEX elan edib və hərbi təlimlərə başlayıb.

Qeyd edək ki, Afina sazişinə görə, turizm sezonu hesab edilən 15 iyun-15 iyul tarixlərində Egey dənizininin beynəlxaql sularında təlimlər keçirmək olmaz.

