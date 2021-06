SON DƏQİQƏ: Rusiya qırıcısı Britaniya gəmisinə atəş açdı - BÖYÜK ÇAXNAŞMA

Qara dənizdə Rusiya donanması ölkə sərhədlərini pozan Böyük Britaniyanın hərbi gəmisinə xəbərdarlıq atəşi açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, Britaniya gəmisi Rusiya sularına daxil olandan sonra Moskva Su-24 təyyarəsini havaya qaldırılıb. Qırıcı, Britaniya gəmisinin irəlilədiyi istiqamətdə 4 bomba atıb.

Xəbərdarlıq atəşindən sonra gəmi Rusiya sularını tərk edib. Böyük Britaniya hadisə barədə rəsmi açıqlama verməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

