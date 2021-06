Fövqaladə Hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərova hədiyyə etmək üçün hazırlanmış xalça 7 min manata satışa çıxarılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, üzərində nazirin rəsmi olan xalça 2007-ci ildə Kəmaləddin Heydərova hədiyyə etmək üçün xalq rəsssamı Eldar Mikayılzadəyə hazırlatdırılıb.

Lakin sifarişçi nazirin qəbuluna düşə bilmədiyi üçün xalçanı satmaq qərarına gəlib.

