Cenifer Lopez YENƏ ərə gedir - Bu dəfə "Batman"a

51 yaşlı Jennifer Lopez yenidən ərə gedir.



Metbuat.az xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, aktyor Ben Affleck və Jennifer Lopez, 2003-cü ildə nişanlarını pozmuşdular. Təxminən iyirmi il sonra, may ayında cütlük, yenidən bir araya gəlmək qərarını veriblər. Yayılan məlumatlara görə, aktyorun gələn ay, 52 yaşında müğənni ilə evlənməyə hazırlaşdığı bildirilir.

Cütlüyə yaxın bir mənbə, ulduzların illər əvvəl ayrıldıqları yerdən davam etdiklərini və ortaq bir gələcək planladıqlarını bildirib. Məlumata görə, müğənninin 52-ci ad günündə 24 iyul tarixində, Ben ona evlilik təklif etməyi planlaşdırır. Mənbədən bildirilir ki, Ben yalnız bir toy planlaşdırmır, eyni zamanda Cenini 28 milyon funt-sterlinqə aldığı Los-Ancelesdəki malikanəsinə köçürəcəkdir.

Qeyd edək ki, Ben ilə Cenni uzun müddətdir bir- birlərini tanıyırlar. Lopez Ben ilə nişanını pozduqsan sonra müğənni Mark Antoni ilə evlənmiş idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.