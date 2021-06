İran prezidenti Həsən Ruhani seçkilərdə fəallığın az olmasına görə narahatlığını dilə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bunun bir daha təkrarlanmamasını istəyib. Nazirlər kabinetinin toplantısındakı çıxışı zamanı Ruhani bildirib ki, seçici fəallığının az olmasının səbəbi varsa bu səbəb araşdırmalıdır.

Qeyd edək ki, İbrahim Rəisinin qalib gəldiyi seçkilərdə fəallıq 48 faiz olub.

