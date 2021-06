Aktrisa Çimnaz Sultanova "Həmin Zaur" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az big.az-a istinadla xəbər verir ki, veriliş zamanı efirdə qeyri-etik ifadələr işlədilib. Belə ki, Zaur "mən həyəcanlanıram..." cümləsini deyib tamamlamağı isə aktrisaya tapşırıb.

Çimnaz isə cavabında:

"Mən həyəcanlanıram hamam otağından çıxanda özümə güzgüdə baxanda". Daha sonra aparıcı yenə də "mən sizi bir də nə vəziyyətdə görmək istərdim..."

Aktrisa isə: "Ona olmaz, efirdi. Onu hamı görmək istəyir" sözlərini deyib.

