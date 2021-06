Mətbuat konfransında Ağ Evin mətbuat katibi Cen Psakinin başına milçək qonub.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlərdən biri "Deyəsən, başınızda ağcaqanad var" deyə Psakini xəbərdar edib. Bunu eşidən Cen Psaki isə "Yaxşı ki, avqust ağcaqanadı deyil" deyərək hər kəsi güldürüb.

