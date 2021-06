Böyük Britaniya Qara dənizdə yaşanan gərginliklə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, krallıq gəmisinə xəbərdarlıq atəşi açılmayıb və gəmi beynəlxalq qanunlara uyğun Ukrayna sularına daxil olub.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Britaniya gəmisinin Rusiya sərhədini 3 kilometr pozduğunu və xəbərdarlıq atəşi açıldığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.