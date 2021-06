“Global Power” portalı dünyanın ən güclü hava qüvvələrinə məxsus ölkələrin siyahısını tərtib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmaya görə, ABŞ dünyanın ən güclü hava qüvvələrinə məxsusdur. 2-ci yerdə Rusiya, 3-ü yerdə isə Çin yer alır. Pakistan 7-ci, Türkiyə isə 9-cu sırada qərarlaşıb.

