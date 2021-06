Şri-Lanka sahillərində kimyəvi maddələrlə dolu gəminin yanaraq qəzaya uğramasından sonra bölgədə fəlakət yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisədən sonra çox sayda dəniz canlısı tələf olaraq dalğaların təsiri ilə sahilə çıxıb. Məlumata görə, dəniz canlıların tələf olması ətrafa axan kimyəvi maddələrlə əlaqədardır.

