"Fəlakət"in boşandığı arvadı SİRLƏRİ AÇDI: "İKİ AY..."

Xəbər verdiyimiz kimi, Fəlakət obrazı ilə tanınan Elşən Orucov boşanıb.

Aktyor təxminən iki ay öncə həyat yoldaşı ilə yolları ayırıb. Boşanma xəbərlərinin ardından sənətçinin keçmiş xanımı İnstaqramda "Allahım, Şeyma Suabşı duası. Amin" deyə status yazıb.

Metbuat.az Sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, o, həmin postu silərək rus dilində bu sözləri qeyd edib:" Susmağımız, bəlkə də, doğru deyil. Amma deyiləsi nəsə yoxdur. Həqiqət odur ki, həmişə deyilməli nəsə var, amma niyəsi yoxdur".

Qeyd edək ki, E.Orucov 2018-ci ildə İlahə adlı xanımla ailə həyatı qurmuşdu. Onların bu nikahdan bir qız övladları var.

