"Dəniz pişikləri"nin yeni görüntüləri - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına əsasən Hərbi Dəniz Qüvvələrində (HDQ) taktiki təlimləri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İctimai" TV "Dəniz pişikləri"nin iştirakı ilə keçirilən təlimdən özəl görüntülər yayımlayıb.

Qeyd edək ki, təlimlər zamanı döyüş fəaliyyətlərinin təşkili və qüvvələrin döyüşdə idarəolunması üzrə komandirlərin və qərargahların bacarıqları təkmilləşdirilib. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olunub və tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə icra edilib.

Yekunların təhlili zamanı HDQ-nin şəxsi heyətinin təlimlərdə iştirakı komandanlıq tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

Telekanalın hazırladığı reportajın anonsunu təqdim edirik:

