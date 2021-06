Həftəlik göstəricilərə əsasən deyə bilərik ki, Azərbaycanda III dalğa bitməyə doğru gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "İşgüzar səhər" verilişinə açıqlamasında həkim Vasif İsmayıl deyib.

"Yəqin ki, yaxın vaxtlarda birrəqəmli yoluxma hallarına rast gələcəyik. Ölüm hallarında 0 rəqəminə rast gəlinməyə başlandı. Bir müddət sonra yoluxma hallarında da 0 rəqəmini görməyə başlayacağıq",- deyə o bildirib.

