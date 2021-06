Pulu, uğuru, xoşbəxtliyi itələyən bu 3 şeyi dərhal atın - Vanqanın məsləhəti

Evdən lazımsız iki əşya atan kimi həyatım qaydaya düşdü və pul qayıtdı.

Elə şeylər var ki uğuru çəkirlər. Vanqanın bunlar haqqında məsləhətini təqdim edirik.

Əgər bu əşyalardan azad olsaq – ev sakinlərində dərhal əhval-ruhiyyə yaxşılaşacaq və laqeydlik yox olacaq. Bu "neqativ enerjinin toplularına" aiddirlər:

1. Çatlamış qab qacaqlar. Belə qabları evdə saxlamağı Vanqa qəti surətdə məsləhət görmür. Hətta əgər, bu sizin sevimli əşyanızdırsa belə – onu atın. Bizim əcdadlarımız hesab edirdilər ki, əsasən qab-qacaq evdə firavanlığı simvollaşdırır, çat qablar isə tezliklə evdə yaşayan insanların rifahının itkisinə gətirib çıxaracaq.

2. Süni buketlər. Belə güllər canlı insanlar üçün nəzərdə tutulmamışlar. Belə güllər evin daxili atmosferinin pisləşməsinə imkan yaradır.Evdə güldana ot qoymaq daha yaxşıdır, nəinki süni güllərlə evə ölü enerjini gətirmək.

3. Qarderobun köhnə predmetləri. Hər dolabda elə şeylər var ki, uzun illərdir tətbiq edilmirlər. Sevimli ayaqqabı, hansını ki, atmağa ürəyiniz gəlmir. Amma bütün bunlar müsbət energetikanı gətirmir. Buna görə belə şeylərdən qurtulmaq daha yaxşıdır.

Onlar atmaq vacib deyil. Ehtiyac duyan insanlara vermək olar və belə yaxşılıqla şəxsi auranı yaxşılaşdıra bilərsiniz.



