Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının keçmiş rəisi, Polis general-mayoru Ramiz Nağıyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, generalın qardaşı Samir Nağıyev vəfat edib.

Qeyd edək ki, Ramiz Nağıyev 2005-2011-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının rəisi olub.

