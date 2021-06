“Türkiyə Əfqanıstana yeni hərbçilər göndərmək niyyətində deyil və bu məsələ müzakirə olunmur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar belə açıqlama verib. O bildirib ki, Əfqanıstanda onsuzda kifayət qədər türkiyəli hərbçi var. Akarın sözlərinə görə, Türkiyə və Əfqanıstan arasında tarixi əlaqələr var və son 6 ildə türk hərbçilər Kabil Beynəlxalq hava limanının təhlükəsiz fəaliyyəti üçün ciddi fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.