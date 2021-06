Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük general-polkovniki Səfər Mehdiyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az Manset.az-a istinadən xəbər verir ki, generalın bacısı oğlu Fərman Əliyev bu gün qəflətən vəfat edib.

Qeyd edək ki, Fərman Əliyev də Dövlət Gömrük Komitəsində çalışıb.

