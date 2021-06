"Mən YAP-dakı vəzifəmdən getmək istəyirəm, amma qoymurlar" - Tağı Əhmədov

Xəbər verdiyimiz kimi, Yeni Azərbaycan Partiyası Bakı şəhəri üzrə rayon təşkilatlarının hesabat yığıncağına videoformatda start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti iclas bu gün YAP Yasamal rayon təşkilatında baş tutacaq. Belə ki, YAP Yasamal rayon təşkilatının hesabat konfransında 73 yaşlı Tağı Əhmədovun sədr vəzifəsindən gedəcəyi gözlənilir.

Məsələ ilə bağlı Tağı Əhmədov Unikal.org-a açıqlama verib: "Bu gün YAP-ın hesabat konfransı olacaq. Mən YAP-dakı vəzifəmdən getmək istəyirəm. Amma YAP qoymur. Əslində, YAP-dan gedənlərin ikinci vəzifəsi var deyə, sədr vəzifəsindən kənarlaşdırılırlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.