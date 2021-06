Daha iki Avropa ölkəsi açıq havada tibbi maska taxmaq məcburiyyətini ləğv edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabahdan etibarən Yunanıstanda bu qərar qüvvədən düşür. 4 gün sonra isə İspaniya açıq havada tibbi maska qərarından imtina edir. Bildirilir ki, hazırda yoluxma sayında azalma müşahidə olunduğundan Avropanın bəzi ölkələri qərarları yumşaldır.

