Anti-virus proqramının qurucusu Con Makafi Barselonadakı həbsxanada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi detallar 75 yaşlı Makafinin intihar etdiyinə işarə edir. Lakin onun ölüm səbəbi araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Makafi yaxın günlərdə ABŞ-a təhvil verilməli idi.

Qeyd edək ki, Makafi 4 il vergidən yayınmaqda ititham edilərək ötən il həbs edilib.

İlk dəfə anti-virus proqramını Makafinin şirkəti satışa çıxarıb.

