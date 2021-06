Rus qırıcısının krallıq gəmisinə atəş açdığı görüntülər yayıldı - VİDEO

BBC Qara dənizdə Rusiya qırıcısının Böyük Britaniyanın hərbi gəmisinə xəbərdarlıq atəşi açdığına dair görüntüləri yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlarda atəş səslərinin gəldiyi eşidilir.

Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yayımladığı görüntülərdə atəş açılmasına dair kadrlar yer almamışdı.

Xatırladaq ki, ötən gün Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi krallığa məxsus gəminin ölkə sərhədlərini 3 kilometr pozduğunu və gəmiyə 4 dəfə xəbərdarlıq atəşi açıldığını açıqlamışdı. İddialara görə, rus qırıcısı gəminin hərəkət istiqamətində 4 bomba atıb. Lakin Böyük Britaniya gəmiyə atəş açıldığına dair iddiaları rədd edib. Bildirilib ki, hərbi gəmi beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq Ukrayna sularına daxil olub.

