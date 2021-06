Üzeyir Cəfərov ordudan ehtiyata buraxıldı

Hərbi ekspert, polkovnik Üzeyir Cəfərov ordudan ehtiyata buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün "facebook" hesabında yazıb.

"Ötən ilin noyabr ayından mən də xidməti zərurətlə əlaqədar qısa müddətə Silahlı Qüvvələrimiz sıralarına həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdım və bu müddət ərzində üzərimə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışdım. Buna nə qədər nail oldumsa, daha yaxşısını xidmət etdiyim qurumun səlahiyyətliləri yaxşı bilir və onların mənə göstərdikləri diqqəti və qayğını heç vaxt unutmayacağam. Hər kəsə xüsusi minnətdarlıq və təşəkkürlər. Başda xidmətin 1-ci şəxsi olmaqla ən sonuncu əsgər və çavuşuna kimi hər kəsə xüsusi minnətdarlıq və təşəkkürlər.

Xülasə, iyun ayının 25-dən başlayaraq mən artıq ehtiyatda olan polkovnik kimi yenə mətbuatda olan dostlarımla bərabər hərbi jurnalist kimi fəaliyyətimi davam etdirəcəyəm. Yenə də, Silahlı Qüvvələrimizin, Azərbaycan Ordusunun bütün həyat və fəaliyyətində yaxından iştirak edəcəyəm. Ona görə də, bu balaca qeydlərimi yazmaqla yazılı, elektron KİV nümayəndələrinə, mətbuatdakı köhnə-təzə dostlarıma bildirmək istəyirəm ki, bilik və bacardıqlarım imkanlar və səlahiyyətlər çərçivəsində verəcəyiniz suallara və sorğulara səmimi, obyektiv və dürüst cavablar verməyə əvvəlki kimi yenə hazıram. Hər birinizə və hər birimizə yaradıcılıq uğurları, əziz dostlar!

Tanrı Azərbaycanımızı, onun Silahlı Qüvvələrini və Ordusunu qorusun!",- deyə o, qeyd edib.

