“NATO Rusiya ilə hərbi sahədə dialoq qurmaq istəmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, NATO-nun Rusiyanın qarşısını kəsmək üçün bəhanə edərək qəbul etdiyi qərarlar Avropada gərginliyi artırır. Diplomatın sözlərinə görə, Rusiya NATO ilə dialoq qurmağa hazırdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

