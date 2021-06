Bakıda iki avtobusun toqquşması nəticəsində baş verən qəzada ölən olmayıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, qəza zamanı “BakuBus” MMC-yə məxsus iki avtobus toqquşub.

14*44

Bakıda avtobusların iştirakı ilə ağır qəza baş verib.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, qəzanın görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Hadisə zamanı ölən və yaralananlarla bağlı məlumat yoxdur. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

