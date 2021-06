Ermənistan Türkiyə məhsullarına qarşı tətbiq etdiyi qadağaların müddətini daha 6 ay uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətindən açıqlama verilib. İddialara görə, embarqo sayəsində Türkiyədən idxal 70 faiz azalıb.

Qeyd edək ki, İrəvan Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana dəstək verdiyini irəli sürərək Türkiyə məhsullarına embarqo tətbiq edib.

