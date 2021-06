Ukrayna hökuməti Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı “yumşaq” davranışlarından narahatdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitriy Kuleba bildirib ki, Rusiya mövqeyini dəyişmədən Avropa Birliyinin Moskva ilə dialoq qurmaq cəhdləri sanksiya siyasətinə ziddir.

Diplomat hesab edir ki, Moskvanı aqressiv addımlarından yayındırmaq üçün sərt tədbirlər həyata keçirilməlidir.

