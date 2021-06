Kreml: Britaniya bilərəkdən təxribat törətdi

“Böyük Britaniya Qara dənizdə bilərəkdən təxribat törətdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov belə açıqlama verib. Peskov krallığın addımının qəbuledilməz olduğunu bildirib və belə addımlardan narahatlığını dilə gətirib.O bildirib ki, Rusiya bundan sonra da oxşar addımlara cavab verəcək. Qeyd edək ki ötən gün Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi krallığa məxsus gəminin ölkə sərhədlərini 3 kilometr pozduğunu və gəmiyə 4 dəfə xəbərdarlıq atəşi açıldığını açıqlamışdı.

Lakin Böyük Britaniya gəmiyə atəş açıldığına dair iddiaları rədd edib. Bildirilib ki, hərbi gəmi beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq Ukrayna sularına daxil olub.

