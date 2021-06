Böyük Britaniyanın Moskvadakı səfiri Demorah Bronnert Qara dənizdə yaşanan hadisə ilə bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, britaniyalı diplomata bildirilib ki, Rusiya sularına daxil olarkən icazə almaq lazımdır. Kreml Qara dənizdə təxribat olmaması üçün qərb ölkələrinə xəbərdarlıq edib. Rusiyanın Xarici İşlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bəyan edib ki, növbəti dəfə təxribat olarsa Rusiya hədəfi vuracaq.

