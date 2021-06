UEFA 2021/2022 mövsümündən səfər qolu qaydasını ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa futbol qurumunun yaydığı məlumata görə, oyunda qol sayı bərabər olarsa, hərəsi 15 dəqiqədən ibarət iki əlavə hissə oynanılacaq. Burada da qalib müəyyənləşməsə, penaltilər seriyası baş tutacaq.

