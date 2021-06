Cənubi Afrikada Amir və Raiz adlı iki qardaş 2,3 milyard dollar ələ keçirərək ölkədən qaçıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar iki il əvvəl kripto valyuta şirkəti quraraq insanların etibarını qazanıblar. Qardaşlar 69 min bitcoini başqa hesablara köçürərək qaçıblar.

