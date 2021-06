Məşhur milyarder Bill Gates-in fondundan AYRILDI - BU SƏBƏBƏ GÖRƏ...

Əfsanəvi 90 yaşlı investor Uorren Baffet 15 il ərzində vəqfə 27 milyard dollardan çox ianə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur investor Uorren Baffet, son zamanlarda boşanma xəbərləri ilə gündəmə gələn Bill və Melinda Gatesin fondunu tərk etdiklərini açıqlayıb.

90 yaşlı Baffet etdiyi açıqlamada,vəqf üçün qəyyum vəzifəsindən istefa etdiyini, lakin yenə də vəqflə eyni hədəflərə sahib olduğunu söyləyib. Bu açıqlama ilə Baffet 5 vəqfə əlavə 4.1 milyard dollar ianə edəcək. Qeyd edək ki, fond bu yaxınlarda Bill Gates və Melinda Gates-in boşanma xəbərləri ilə gündəmə gəlmişdi.

