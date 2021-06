Rusiya Belarusa S-400 müdafiə sistemləri sata bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya mediası belə məlumat yayıb. Bildirilir ki, Moskva Belarusun məsələ ilə bağlı müraciətinə ən qısa zamanda cavab verəcək. Qeyd edək ki, Belarusun Müdafiə Nazirliyi Rusiyadan S-400 ala biləcəklərini bəyan etmişdi.

