Türkiyənin Ağsaray bölgəsində yaşanan hadisə eşidənləri dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Eşref Akoda adlı kişi küçədə həyat yoldaşı ilə dalaşdıqdan sonra ona atəş açaraq qətlə yetirib.

Hadisə yerinə gələn polis qrupları ilə cinayətkar arasındakı qarşıdurmada Yemen adlı kişi həyatını itirib.

