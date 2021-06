Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mehdizadə Nizam Mirxas oğlu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlə bu gün vida mərasimi keçrilib və o, Biləsuvarın Yuxarı Cürəli kəndində torpağa tapşırılıb.

Qeyd edək N.Mehdizadə 1949-cu ildə Lerik rayonunda anadan olub. Pedaqoji fəaliyyətinin əsası ADPU ilə bağlı olub.

Təhsil sahəsində xidmətlərinə görə Prezidentin fərmanı ilə “Tərəqqi medalı” ilə təltif olunub.

