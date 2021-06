ABŞ səfiri Con Sallivan Moskvaya qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, iki ölkə arasında daha sabit və proqnozlaşdırıla bilən münasibətlər qurmaq üçün Rusiya ilə çalışmağa hazır olduğunu söyləyib.

Qeyd edək ki, Rusiya və ABŞ arasında səfirlərin qayıtması məsələsi iyunun 16-da Cenevrə görüşündə müzakirə olunmuşdu. Rusiya səfiri Anatoli Antonov da iyunun 20-də Vaşinqtona qayıdıb.

