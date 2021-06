Rusiyanın Xalq artisti Filipp Kirkorov Ukraynanın "qara siyahı"sına salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlikdən bildirilib ki, F.Kirkorovun iştirak etdiyi konsert və musiqili verilişlər bundan sonra ölkədə yayımlanmayacaq.

Xalq artistinin hansı səbəbdən "qara siyahı"ya salınması isə hələlik açıqlanmayıb.

